Kıbrıs’ta sahne alan Elif Buse Doğan, taciz ve istismar iddialarıyla sarsılan sanat dünyasına seslendi. Moralinin bozuk olduğunu söyleyen sanatçı, sessiz kalanları eleştirerek kadınlara güçlü bir dayanışma çağrısı yaptı.KKTC (İGFA) - Önceki akşam Kıbrıs’ta sahneye çıkan Elif Buse Doğan, hem güzelliği hem de sahnedeki enerjisiyle izleyenleri büyüledi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı, sanat dünyasında art arda gündeme gelen taciz, istismar ve ifşa iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Moralinin çok bozuk olduğunu dile getiren Doğan, bu süreçte sessiz kalan isimlere de tepki gösterdi.

Kadınlara destek çağrısında bulunan sanatçı, “Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana da yazın. Ben gözden kaçırmış olabilirim hemen arkadaşlığıma nokta koyayım. Kadınların yanında olmak, susmamak çok önemli" diye konuştu.

Hem samimi açıklamaları hem de sahnedeki güçlü duruşuyla takdir toplayan Elif Buse Doğan, sanat dünyasında kadın dayanışmasının önemine bir kez daha vurgu yaptı.