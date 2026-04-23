23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü vesilesiyle, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra, CHP Bursa Başkan Vekili İlhan Çetin, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Bursa eski Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 106 yıl önce Ankara'da temelleri atılan milli egemenliğin önemine vurgu yaptı. Başkan Şadi Özdemir, 'Savaşın ortasında, yokluğun içinde elde bir tek söz vardı: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu bir cümleden fazlasıydı, bir karardı; bir milletin kendi geleceğine sahip çıkma kararıydı' dedi.

Nilüfer'de çocukların arkasındayız

Nilüfer'de 23 Nisan ruhunu Çocuk Meclisi, atölyeler ve parklarda yaşattıklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, '23 Nisan'ı sahiplenmek, onun ruhunu yaşatmakla olur. Biz Nilüfer'de bu ruhu çocuklarımızın yüzünde görüyoruz. Çocuklar söz söylediğinde duyuyoruz, karar verdiklerinde arkalarında duruyoruz. Çünkü egemenlik çocuktan başlar' ifadelerini kullandı.