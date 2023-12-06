24 Haziran 2018 tarihinde özel olarak Darphane tarafından basılan 1 TL'lik madeni para, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olması sebebi ile büyük ilgi gördü ve koleksiyonerlerin merceğine girdi. Öyle ki bu özel 1 lira için 8 bin 499 lira gibi yüksek bir değer biçiliyor.

Kıymeti Altından Bile Değerli! Koleksiyonerler Peşinde!

Koleksiyon tutkunları, 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasıyla özdeşleşen bu tarih için özel olarak Darphane tarafından basılan 1 TL'lik parayı elde etmek için adeta peşinden koşuyor. Darphane tarafından basılan ve 50 bin kopyası olan bu özel 1 liraya sahip olmak isteyenler, rekor fiyatlar ödemeye hazır durumda. İkinci el satış sitelerinde, bu özel olarak basılan 1 liraya 8 bin 499 lira fiyat etiketi konulduğunu gözlemledik. Siz de elinizdeki 1 liraları kontrol edip varsa bunları koleksiyonerlere satarak değerlendirebilirsiniz.