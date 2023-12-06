Mersin'in Tarsus ilçesinde 2016 yılında bir evin altında yapılan gizemli kazı, yıllardır tartışma konusu olmuştu. Kazı hakkında konuşan bir profesör, bu olayı sosyal medyanın tekrar gündemine taşıdı. Tarsus'taki olaylar aslında 2012 yılında başlamıştı.

Bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin telefon sinyalleri aniden kesiliyor, uzun bir süre boyunca gelmiyordu. Televizyonlar kendiliğinden çalışıyor, kapatıldığında ise uzun bir süre boyunca açılmıyordu. Ayrıca iş, mahalledeki arabalara kadar yayılmıştı. Bölge halkının iddiasına göre mahalledeki arabalar geceleyin kendiliğinden çalışmaya başlamıştı. Bu ürkütücü olaylar zinciri, 2016 yılına kadar devam etti.

Dünya Dışı Bir Nesne!

2016 yılında başlatılan kazılar uzun bir süre sürdü ve bölgeye milletvekilleri dahil hiç kimse alınmadı. Kazı uzun bir süre gizemini korudu ve sona erdiğinde ne çıktığı konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Kazıda bulunan birkaç tarihi nesnenin tatmin edici olmaması nedeniyle, sosyal medya ve diğer platformlarda hala kazıyla ilgili spekülasyonlar ve söylentiler devam ediyor.

Yazar Haluk Özdil'e konuşan bir profesörün açıklamaları ise sosyal medyada tekrar gündeme oturdu. Adını vermek istemeyen profesör, Özdil'e yaptığı açıklamada kazıdan Barnabas İncili veya Ahit Sandığı gibi şeylerin çıktığına kesinlikle inanmadığını belirtti. Çünkü kazıda bulunan şey, bölge halkını tedirgin eden sinyal kesintileriyle ilgiliydi. Profesörün iddiasına göre evin altındaki nesne aslında dünya dışı yaşama ait bir araçtı. Yoğun sinyal yayarak bölgedeki kesintilere sebep olan bu aracın, toprağın altına gömüldüğü ya da oraya düştüğü öne sürüldü.