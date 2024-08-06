Diyete uygun ve tatlı ara öğün fit tarifler için elma ve muz toplarını da çok seveceksiniz. İçi ıslak kekimsi bir tat ile bitki çaylarınıza eşlik edebilir. Sadece 4 malzeme ile bütçe dostu ve lezzetli bir fit tatlı elde edebilirsiniz. Ara öğünlerde muz ve elma tüketmek sindirim sistemini düzenlemeye destek olabilir. Ayrıca bu meyveler ve fındık kalp sağlığını koruyucu besin öğeleri içerir. Meyvelerle yapabileceğiniz alternatif seçeneklerimiz için sitemizdeki fit tariflerimizi de inceleyebilirsiniz.

MALZEMELER (9adet top=3 kişilik)

1/2 adet kırmızı elma

1/2 küçük olgun muz

1 çay bardağı çiğ fındık

1.5 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Öncelikle elmayı rendeleyin ve bir kaba alın. Daha sonra muzu çatalla ezerek rendelediğiniz elmanın üzerine ilave edin. Fındıkları mutfak robotunda un haline getirin. Kakao ve ezilmiş fındıkları da karışıma dahil edin. Tüm içeriği iyice harmanlanana kadar karıştırın. Bu aşamada kıvam biraz yapışkan bir hal alıyor. Karışımı buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Daha sonra top şekli vererek servis edebilirsiniz. Fit tatlı tarifimizden 3 adet top sadece 110 kalori olmaktadır. Bitki çayınızla veya kahvenizle tüketebileceğiniz nefis bir seçenek olacak.

Muz

Muzun faydaları, potasyum, fosfor, magnezyum gibi minerallerin yanı sıra içeriğindeki lifler ile de artmaktadır. İçerdiği dirençli nişasta sayesinde kolondaki bakterilere besin desteği yani prebiyotik bir meyve olur. Bu sayede muzlu tarifleri tüketmek sindirim sistemini düzenleyebilir. İçerisindeki mineraller sayesinde muzun faydalarından biri de sporcularda atletik performansa destek olmasıdır. 1 küçük muz (100 gram) 89 kalori içermektedir. Tok tuttuğu için miktarına dikkat edilerek diyete muz eklenebilir.

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Elma

Elma faydaları içerisindeki B grubu vitaminleri, C vitamini, E vitamini, mineraller ve liften dolayı oldukça fazladır. Antioksidan özellikte bir meyve olan elma kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Farklı renkteki elmalar farklı antioksidanlarca zengin olmaktadır. Bu sebeple farklı renklerde elmaları tüketebilirsiniz. Ayrıca elma faydaları arasında cildi yenilemeye yardımcı olmak da bulunur. Kilo kontrolüne ve kilo vermeye de destek olan elma diyette de sıkça tercih edilir.