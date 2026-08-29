Olay, İnegöl’de Yunus Emre Mahallesi Salı Pazarı durağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 16 M 6084 plakalı özel halk otobüsüne binen yaşlı kadın, İnegöl AVM mevkiine gelindiği sırada aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren kadının durumunu fark eden otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek vakit kaybetmeden İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yöneldi.
Rahatsızlanan kadın, otobüsle hastaneye ulaştırılırken sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadın acil serviste tedavi altına alındı.
Şoförün, yolcunun sağlık durumunu fark ederek hızlı şekilde hastaneye götürmesi takdir topladı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ