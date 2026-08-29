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Şoförün, yolcunun sağlık durumunu fark ederek hızlı şekilde hastaneye götürmesi takdir topladı.

Edinilen bilgilere göre, 16 M 6084 plakalı özel halk otobüsüne binen yaşlı kadın, İnegöl AVM mevkiine gelindiği sırada aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren kadının durumunu fark eden otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek vakit kaybetmeden İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yöneldi.

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