AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, son günlerde gündemi meşgul eden Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki potansiyel kafes dövüşüne ilginç bir teklifte bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Varank, iki milyarderi Türkiye'nin geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreşin yapıldığı 'Er Meydanı'na davet etti.

Varank, Twitter'ın eski adıyla bilinen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg arasındaki gündemdeki kafes dövüşü tartışmasına katkı sağlamak amacıyla ilginç bir öneride bulundu. Türkiye'nin barışçıl hesaplaşma geleneği olan yağlı güreşin düzenlendiği mekan olan 'Er Meydanı'nda bu potansiyel mücadeleyi gerçekleştirmeleri için iki milyarderi davet etti.

Varank, "Ülkemizde geleneksel olarak uygulanan yağlı güreş, dostane bir yarışma biçimidir. Bu geleneği sizlerin de hakkıyla deneyimlemenizi sağlamak için sizi 'Er Meydanı'na bekliyoruz" sözleriyle çağrısını dile getirdi.