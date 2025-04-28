Emeklilik başvurusu yapacakların da ikramiyeden faydalanması için belirtilen tarihe dikkat etmeleri gerekiyor.

Yeni yılın ilk yarısında 15,75 oranında zam alan milyonlarca emekli, ramazanın ardından kurban bayramında alacakları ikramiyeye gözünü çevirdi.

En düşük 14 bin 469 lira maaş alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltilirken, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediliyor.

Bayram 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında. Bu yüzden emeklilere ikinci bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesini yeni emeklilik başvurusu yapacakların da faydalanacağı ifade ediliyor.

Öte yandan ikramiyeden yararlanmak isteyen emeklilerin mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunması gerekiyor.

Mayıs sonrası emekliliğe başvuranlar ise ikramiyelerini 2026 yılından itibaren alabilecek.