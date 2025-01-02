Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Bingöl ve Iğdır İl Emniyet Müdürleri görevden alındı. 6 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Atama ve görevden almaların yer aldığı Cumhurbaşkanı kararları, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre Bingöl ve Iğdır il emniyet müdürleri görevden alındı.

Cumhurbaşkanı kararıyla; Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

DDK'YE ÜÇ ATAMA

Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.