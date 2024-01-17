Gazetemize açıklamalarda bulunan İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, alım gücünün git gide düştüğü Türkiye’de en çok etkilenen kesimin emekliler olduğunu ifade etti.

2023 yılının Temmuz ayında yine beklentilerin çok altında zam alan emeklilere Ocak ayının işaret edildiğini ifade eden Bayrak, “Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerimize verdiği sözü tutamadı. En düşük emekli maaşının 12 bin TL’ye yükseltilme beklentisi vardı. Bu rakam 10 bin TL’de kaldı. Refah payının %12-15 bandında yükseltilme beklentisi varken bu rakam ise %5’de kaldı. Yani toplamda en az maaşlara %50 oranında zam bekleyen vatandaşımız %42.5 seviyelerinde zam almış oldu. Bu zamlar devletimizin hesapladığı enflasyona göre verildi. Oysa çarşı pazarın, marketlerin enflasyonuna bakan olmadı. En düşük emekli maaşının günümüz şartlarında en az asgari ücret seviyesinde olması gerekiyordu. Kısacası büyük hayal kırıklığı yaşadığı ülkemin emeklileri. Maalesef emeklilerimizin hayallerini zindan ettiler. Evlerinde oturmaya , evlerinden dışarıya çıkmamaya mecbur bıraktılar. TV başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı izleyen milyonlarca emekli resmen şok yaşadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Öznur Dede