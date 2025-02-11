SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025'in ilk yarısı için yüzde 15,75 oranında zam aldı. Enflasyon verilerine dayalı olarak belirlenen zam oranı, en düşük maaşa da yansıtıldı. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkması için gerekli yasal düzenleme yapılması gerektiğinden, milyonlarca emeklinin zamlı maaşı ocak ayında ödenemedi. Ocak ayında 12.500 TL maaş alan emekliler, 1.969 TL'lik farkın ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği büyük gün nihayet geldi.

SGK AÇIKLADI: BUGÜN HESAPLARDA

SGK, emeklilerin zam farkının bugün hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." denildi. Toplamda 5,6 milyar TL'lik fark ödemesi emeklilere yapılacak.

EMEKLİLER MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor.

İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar, ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar, ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar, ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar, ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar, ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar, ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar, ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar, ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar, ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar, ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme takvimi ise şu şekilde:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar, ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar, ayın 26'sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar, ayın 27'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar, ayın 28'inde maaşlarını alacaklar.