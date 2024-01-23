Emeklilerin merakla beklediği maaş zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. İlk zamlı maaşlar hesaplara yatırılmaya başlanırken gözler bankaların verdiği promosyon ücretlerine çevrildi.

Tüm bu süreçte emeklileri sevindiren haber geldi. Milyonlarca emekli Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alacak.

EMEKLİYE 3’LÜ ÖDEME GELİYOR

2018 yılından itibaren olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaş emekli ikramiyesi alacak. Öte yandan emeklilere yönelik 2024 yılı banka promosyonları da güncellendi. Emekli bankalar 5 bin TL ile 15 bin TL arasında emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Bu iki ödeme emeklilerin maaşlarıyla birlikte üçlenecek. Bu da emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.