Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,3, aylık bazda ise yüzde 0,7 artış gösterdi. İmalat sanayi büyürken, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe aylık düşüş dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in 2025 Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 yükseldi.

Aylık bazda ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 0,7 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde (2021=100 referans yıllı): Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterirken, bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı.

İmalat Sanayi: Yıllık yüzde 9,5, aylık yüzde 0,9 artışla güçlü bir performans sergiledi.

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı: Yıllık bazda yüzde 1,1 gerilerken, aylık bazda yüzde 1,9 artış gösterdi.

TÜİK verileri, sanayi üretiminin 2025 Haziran’ında yıllık bazda son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Ancak madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki aylık düşüş, sektörler arasındaki performans farkını gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yıllık yüzde 9,16 artış kaydetti