Türkiye’de Hyundai Electric’in temsilcisi olan Ruha Elektrik’i bünyesinde barındıran Ruha Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu Türkiye ve Güney Kore’nin savunma sanayinin yükselen yıldızları olduğunu belirterek iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Geçen ay düzenlenen Savunma Sanayi Fuarı IDEF sonrası açıklamalarda bulunan Ruha Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu "Dünyadaki gelişmeler her ülkenin savunma harcamasını gözden geçirmesine yol açıyor. Türkiye savunma sanayinde büyük bir dönüşüm geçirdi ve tüm dünyanın dikkatini çekti. Hyundai Electric ile iş partnerliğimiz nedeniyle Güney Kore’deki savunma sanayi gelişmelerini de yakından takip ediyoruz. Güney Kore, savunma sanayi ihracatı konusunda Türkiye ile birlikte dünyanın yükselen yıldızı olarak görülüyor. Enerji sektörü odaklı bir grup olarak, savunma sanayi ve sivil alanda kullanımı dolayısıyla küçük modüler reaktörler konusu ilgimizi çekiyor. Güney Kore bu alanda tecrübesi olan ve AR-GE yapmaya devam eden bir ülke. Güney Kore ve Türkiye arasında iş birliği oluşturabilecek konularda yatırımcı olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz. İkinci ilgilendiğimiz konu ise uzay. Güney Kore, uzay taşımacılığı alanında farklı girişimlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de bu konuda çalışan hem kamu kurumları hem de özel sektör şirketleri var. İş birliği fırsatlarını aktif bir şekilde araştırıyoruz. İki kardeş ülkenin yüksek teknoloji alanında yapacakları ortaklıklarda Ruha Grup olarak yer alacağız" dedi.