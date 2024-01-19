Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam haberini canlı yayında paylaşan Portakal, içeriden elde ettiği bilgiler doğrultusunda Ocak ayında gerçekleşen yüzde 15 toplu sözleşme zammının ardından, 2023 yılının ikinci yarısında yaşanan yüzde 37,57'lik enflasyon nedeniyle emeklilere ek yüzde 34,25 zam yapıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarında toplamda yüzde 49,25'lik bir artış gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57’lik enflasyon farkını maaşlarına yansıttı. Zamlı maaşlar ve enflasyon farkları 15 Ocak’ta ödenecek.

FATİH PORTAKAL SIZAN BİLGİYİ PAYLAŞTI

Öte yandan gazeteci Fatih Portakal da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamla alakalı içeriden zızan gelişmeleri aktardı.Fatih Portakal’ın açıklamaları şöyle: “SSK ve Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlar, maaşlarına yapılacak olan zam konusu ile alakalı net verileri beklerken, 16 Ocak’a kadar devam edecek olan çalışmaların neticeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. İki değişik senaryo üstünde duruluyor:

Birincisi, emekli maaşlarının 10 bin liranın üstüne çıkarılması senaryosu, bu hal seyyanen bir zam manasına gelir ve bunun amacıyla meşru düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Emekliler, maaşlarını ne vakit alacakları konusu ile alakalı kaygılı bekleyiş amacıyladeyken, belirtilene göre bu zam yalnızca yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.Bahsedilen zammın ay sonuna kadar yetiştirileceği belirtiliyor;

bu da demek oluyor ki evvelce emekli maaşları ödenecek ve sonrasında birkaç gün amacıylade de zam farkları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.”