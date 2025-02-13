Dijital pazaryeri, emeklilere kendi ürettikleri ürünleri satma imkanı sunarken, kargo da ücretsiz olacak.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin ekonomik sıkıntılardan daha az etkilenmesi amacıyla "Emek Pazarı" platformunu kurarak büyük bir adım attı.

TÜED Başkanı Kâzım Ergün, bu platformda satılacak ürünlerin üreticilerden doğrudan temin edileceğini ve bu nedenle kargo ücretlerinin emeklilerden alınmayacağını belirtti. Ergün, bu hareketle fahiş fiyat artışlarının boykot edileceğini vurguladı: “Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız.” dedi.

"Emek Pazarı" platformu, emekliler ve diğer vatandaşlar için uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunacak. Ayrıca, TÜED üyelerine özel yüksek indirimler sağlanacak. Pazarda gıda, giyim, kozmetik, teknoloji gibi pek çok ürün yer alacak ve bu ürünler doğrudan üreticilerden temin edilecek.

Ergün, platformda yerel üreticilere özellikle ağırlık verileceğini ve organik ürünler ile doğal gıdaların daha fazla yer bulacağını açıkladı. Ayrıca tatil imkânları ve diğer ürünler, aracı firmalar olmadan doğrudan tüketicilere sunulacak. İndirim kampanyaları sayesinde emeklilerin, yüksek fiyatlardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek

Emek Pazarı platformuna, TÜED web sayfası ya da emekpazari.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Ayrıca uygulama, AppStore ve Google Play’den cep telefonlarına indirilebilecek. Platforma üye olmak için kullanıcılar, T.C. kimlik numaralarını kullanıcı adı olarak, kimlik numarasının son altı hanesini ise şifre olarak kullanabilecekler.

Bu yeni dijital pazaryeri, emeklilere ekonomik anlamda büyük bir kolaylık sağlarken, aynı zamanda yerel üreticilerin desteklenmesine de önemli katkı sunuyor.