Son yıllarda, özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere ikramiye verildiği biliniyor. Ancak emeklilerin bu yılbaşı için beklediği ikramiye ile ilgili olarak, geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yapılan özel ödeme dışında, 2025 yılında yılbaşı ikramiyesi verilmesi beklenmiyor.

Geçtiğimiz yıl bir defaya mahsus olmak üzere, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmişti. Ancak 2025 için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ve emeklilerin yalnızca bayramlar için ikramiye alması bekleniyor. 2025 yılı için yılbaşı ikramiyesi konusunda resmi makamlar tarafından herhangi bir düzenleme yapılmadığı için, emekliler yılbaşında ikramiye almayı beklememelidir.

Emekliler, 2025 yılı boyunca sadece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alacaklar.