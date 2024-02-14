Emekli maaşı zammının belli olmasıyla beraber ek gelir arayışına giren milyonlarca emekli, farklı bankaların sunduğu promosyonları değerlendirmeye başladı.

Emeklilere yönelik ek zamların hesaplara yatırılmasıyla beraber, bankalar da emekli maaşı promosyonlarına ilişkin listelerini güncelledi.

Peki hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu sunuyor? İşte tüm ayrıntılar:

ZİRAAT BANKASI

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar için:

3.500 TL altındaki aylık alanlara 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL arası aylık alanlara 3.500 TL,

7.500 - 10.000 TL arası aylık alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde aylık alanlara 5.000 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Aylık tutarına göre promosyon miktarları şu şekildedir:

3.500 TL'ye kadar aylık alanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL arası aylık alanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 - 10.000 TL arası aylık alanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri aylık alanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan emekli maaşı alanlar, aylık tutarlarına göre nakit promosyon kazanıyorlar.

7.500 TL'ye kadar olan aylık alanlara promosyon verilmektedir.

YAPI KREDİ

Tüm emeklilere 12.000 TL'ye kadar varan nakit promosyon imkanı sunulmaktadır.

Ayrıca, 1 aylık net gelir/ağlık tutarına göre ek ödüller de bulunmaktadır.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatları sunmaktadır.

Promosyon miktarları, aylık gelir/tutarlarına göre değişkenlik göstermektedir.

ING BANK

ING Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor ve ek fırsatlar sunuyor.

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdünde bulunanlara promosyon ödemeleri sunuyor. Promosyon miktarı maaş tutarına göre değişiyor:

- 3.500 TL'ye kadar olan emekliler için 4.500 TL

- 3.500 - 7.500 TL arasında olan emekliler için 5.250 TL

- 7.500 - 10.000 TL arasında olan emekliler için 6.750 TL

- 10.000 TL ve üzeri emekliler için 7.500 TL

DENİZBANK

Denizbank, emekli aylığını 3 yıl boyunca DenizBank'tan alacak emeklilere 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon miktarı maaş tutarına göre değişiyor:

- 0 - 3.499 TL arası için 3.000 TL

- 3.500 TL - 7.499 TL arası için 3.500 TL

- 7.500 TL - 9.999 TL arası için 4.500 TL

- 10.000 TL ve üzeri için 5.000 TL

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL'ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı sunuyor. Promosyon miktarı maaş tutarına göre değişiyor:

- 0 - 3.499 TL arası için 6.000 TL

- 3.500 TL - 7.499 TL arası için 7.000 TL

- 7.500 TL - 9.999 TL arası için 9.000 TL

- 10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL

GARANTİ

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan taşıyanlara 8.500 TL'ye kadar hoş geldin paketi sunuyor. Mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara ek olarak 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye kadar fırsatlar sunuluyor. Emekli promosyon avantajı için 1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden tüm emekliler faydalanabilir. Promosyon miktarı maaş tutarına göre değişiyor:

- 3.500 TL'ye kadar olanlar için 4.500 TL

- 3.500 - 7.500 TL arası için 5.250 TL

- 7.500 - 10.000 TL arası için 6.750 TL

- 10.000 TL ve üzeri için 7.500 TL