İnegöl'de Pamukkale'yi andıran Kurşunlu Travertenlerinin sağlık turizmi açısından halka açılması ile birlikte 1 yıl içerisinde on binlerce kişi bölgeye akın etti. Medya kuruluşlarının yaptığı haberler ve sosyal medyanın gücüyle Kurşunlu bölgesi kısa sürede popüler olmayı başardı. Birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen Kurşunlu Travertenlerine adeta yerli turist akını oldu.

2025 yılına kadar ilçeye en çok turist çeken böyle Oylat Kaplıcalarıydı.

Oylat, benzersiz özellikleriyle halen talep görmeye devam etse de Kurşunlu Travertenleri, İnegöl'e yeni turistler kazandırması açısından değerli oldu.

İnegöl'e en çok turist çeken yerler ise Kurşunlu Travertenleri, Oylat Kaplıcaları, Oylat Mağarası, İshakpaşa Camii ve Külliyesi, Mobiliyum ve Mobilya satış mağazaları, Fevziye Kanyonu ve İnegöl köftecileri oldu.

Yılda 2 kez düzenlenen MODEF Fuarları da yine İnegöl'e yerli ve yabancı turistlerin gelmesine büyük katkı sağladı.

Doğa, sağlık ve kültür turizmine yapılan ve yapılacak yatırımlar sonrası ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının yılda 1 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.