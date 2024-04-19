Milyonlarca emeklinin temmuz ayındaki zammı, enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44,19 olarak belirledi.

TÜİK'in verilerine göre, 2024 yılının Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 artış kaydetti.

Bu durum, yıllık artışın yüzde 68,50 seviyesine ulaşmasına neden oldu. TÜİK'in verilerine göre, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.

Temmuz ayında emekliler için en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması beklentisi vardı. Ancak Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşının 17 bin TL'ye çıkarılmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, en düşük emekli maaşı için beklentiler 12 ve 13 bin TL gibi daha düşük rakamlara yönlendi.

Işıkhan, yakın bir zamanda basın mensuplarını da davet ederek bu konuda bir lansman düzenleyeceklerini ifade etti.

"Son 15-20 gün içinde elde ettiğimiz tüm somut verileri, emeklilerimize yönelik ayrıcalıklı, onları destekleyici her türlü çalışmayı paylaşacağız" dedi.



GÜNDEMİMİZDE YOK

Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Hayır, böyle bir gündemimiz yok. Öncelikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum.

Bununla birlikte, sadece ekonomik refahtan değil, aynı zamanda sağlık ve diğer boyutları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu çerçevede emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde yanıtladı.

Temmuz ayında enflasyon veya sözleşmeden kaynaklanan farkların emekli aylıklarına yansıtılacağını da belirten Işıkhan, "En düşük emekli aylığı zaten 10 bin lira seviyesinde. Temmuz ayında emekli aylıklarında bu tür farklar mutlaka yansıtılacaktır"ifadesini kullandı.

REFAH PAYI NEDİR?



TÜİK tarafından duyurulacak 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte, emekli ve memur maaşlarındaki zam oranları netlik kazanacak. Bu zamlara ek olarak, maaşlara bir refah payı da eklenecek.

Bu pay, çalışanların aldıkları maaşların enflasyon etkisini dengelemek için hesaplanır ve ödenir.