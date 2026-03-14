Son beş yıldır Türkiye etrafında savaşların yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayıp, şimdi de İran, Amerika ve İsrail arasında devam eden savaşla birlikte Türkiye'nin yatırımcılar için güvenlik bir liman olduğunu söyledi.

İran, İsrail ve Amerika arasında yaşanan savaş, Türkiye'nin Orta Doğu'da yaşananlara rağmen ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 'Çünkü geçmişte Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da o ülkelerin vatandaşlarının ülkemize yatırım yaptığını ve Türkiye'yi güvenli liman olarak seçtiğini gördük. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışlarında en çok yatırım yapan ülkelerden ikisi Rusya ve Ukrayna olmuştu. Şimdi ise İran'daki savaşın etkisiyle, oradaki vatandaşların da Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görmeye başladığı düşünülmektedir. Bu durum, yatırımların Türkiye'ye kaymasına neden olacaktır' dedi.

Türkiye'den 2025 yılında yurt dışına oldukça fazla yatırım çıkışı olduğunu hatırlatan Aydemir, 'Resmî rakamlara göre bu tutar 3 milyar doların üzerine çıktı. Özellikle Dubai, Kıbrıs ve bazı ülkelerde gayrimenkul yatırımı yapan çok sayıda vatandaşımız vardı. Ancak yaklaşık 12-13 gündür devam eden bu savaş, Türkiye'nin ne kadar güvenli bir liman olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Nasıl ki Rusya-Ukrayna savaşında o ülkelerin vatandaşları Antalya ve İstanbul'a gelip yatırım yaparak buralara yerleştilerse, aynı şekilde İran vatandaşlarının da ülkemize gelmesi sektörümüz açısından yabancıya satışta parlak bir yılın habercisi olabilir' diye konuştu.

Son zamanlarda vatandaşların 'Yurt dışına yatırım yaptık, bu yatırımlarımız ne olacak?' diye serzenişlerinin olduğunu belirten Özkan, 'Dubai'de yaşanan belirsizlikler, Kıbrıs'ın özellikle Güney tarafındaki sorunlar ve savaşın nereye evrileceğinin bilinmemesi, yatırım yapan vatandaşlarımızı endişelendirmektedir. Ancak yine ifade etmek isterim ki ülkemiz bu konuda birçok ülkenin önündedir. Türkiye, yatırım açısından güvenli bir limandır. Bu nedenle yatırımcılarımızın tekrar kendi ülkelerine dönerek yatırımlarını Türkiye'de değerlendirmelerini tavsiye ediyorum' dedi.