Emekli maaş müşterilerine özel sunduğu fırsatlarla yıl içinde bütçeyi koruyan Aktif Bank emekli müşteriye özel maaşa ek 3.600 TL hediye kampanyasını başlattı. Ev geçindirmek ve ay sonunu getirmek günden güne zor hale geliyor.

Emeklinin cebindeki düşük maaş evin kirasını dahi karşılamaya yetmiyor. Vatandaşın geçimde zorlandığı bu günlerde PTT'nin başlattığı kampanya ilaç gibi gelecek. Maaşını bankaya taşıyarak sözleşmeyi imzalayan her hak sahibi yıl sonuna kadar maaşa ek promosyon ödemesinden faydalanabilir.

PTT Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

Kampanya kapsamında PTT şubelerinden yapılacak başvuru ile katılım sağlayan her vatandaş maaşına karşılık ilk ödemeyi hesabında buluyor. Başvuru yapıldıktan sonra 3 iş günü içerisinde farklı bir bankadaki maaş hesabı PTT şubesine otomatik olarak aktarılıp kazanılan tutar hesaba ödeniyor.

PTT ile 3.600 TL Ek Ödeme Almanın Şartları Nelerdir?

PTT'nin başlattığı söz konusu faydadan yararlanmak isteyen emeklinin kampanya dönemi boyunca bankada açıkta kredisi bulunmalı ve 60 günlük süreçte gecikmesi bulunmamalıdır. Kampanya dönemi sona ermeden başvuruda bulunarak maaşa ek 3.600 TL'ye kadar ödemeden faydalanmak isteyenlerin en yakındaki PTT şubelerini ziyaret etmesi yeterlidir.