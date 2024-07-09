SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklileri sıfır zam almıştı. 10 bin TL en düşük emekli maaşı alanlar için düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Çalışmaların sürdüğü kesinleşirken, memur emekli maaş zammında da yeni gelişmeler yaşandı. Emekli zam düzenlemesinin tarihi belli oldu. Meclis'in ay sonuna kadar yeni bir yasa ile emekli ek zamlarını yürürlüğe sokması bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli maaş zammı ise yüzde 19,31 oranında artmıştı. Memurların maaş artış oranı için Mehmet Şimşek, yüzde 19,31'lik oranı geçtiğimiz hafta onayladı. Gözler en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK 2000 Sonrası ve Bağ-Kur Tarım Emeklilerine Zam Yok

Yılın ikinci yarısı için yapılan zamlarla, özellikle 2000 sonrası SSK emeklilerinin kök maaşı 7.047 TL'den 8.789 TL'ye yükseldi ve 10 bin liranın altında kaldığı için sıfır zam aldı. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı ise en düşük emekli aylığının sadece 89 lira üzerine çıktı.

Bakan Şimşek İkna Edildi

Sıfır zam sonrası enflasyonla mücadele kapsamında ek zamlara karşı olan Mehmet Şimşek, AK Partili kurmaylar tarafından Kızılcahamam Kampı'nda ikna edildi. Bu kapsamda hem Maliye hem de Çalışma Bakanlığı'ndan veri toplayan AK Partili kurmaylar, emekli zam düzenlemesi için hazırlayacakları raporu bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Önerilen Rakam

10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için dün ortaya atılan iddiayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik doğruladı. Çelik, "Emekli konusuyla ilgili bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil. Ancak bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Temmuz 2024 için en düşük emekli maaşının 12.000-12.500 TL arasında bir seviyeye çıkarılması öngörülüyor. Hazine desteği ile emeklilerin kök maaşı yeni taban maaşa tamamlanacak. Milyonlarca emekli hem yüzde 24,73'lük artış hem de seyyanen zam almış olacak.

10 Bin TL Üzerinde Maaş Alan Emeklilerin Durumu

Emekli kök aylığı 10 bin TL'nin üzerinde olan Bağ-Kur esnaf emeklisi ve 2000 öncesi SSK emeklisi için bir düzenleme yapılmayacak. 24,73'lük zam sonrası Bağ-Kur'lu esnafın 10.178 TL olan maaşı 12.695 TL'ye çıkmıştı. Eğer en düşük emekli aylığı 12.500 TL olursa bu grupta zam miktarı 195 TL olacak. SSK 2000 öncesi emekli maaşı ise 11.367 TL'den 14.178 TL'ye yükselmişti. Orada da zam miktarı 1.678 TL'ye gerileyecek.

Memur Emekli Maaşı Düzenlemesi Yolda

Edindiğimiz kulis bilgilerine göre, artış oranları için sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine değil, yüzde 5,42 daha az zam alan memur emeklilerine de düzenleme yapılacak. Çalışan memur maaşları karşısında tarihi düşük seviyede maaş alan memur emeklileri için Ocak'ta diğer emeklilere yapılan yüzde 11,5'lik iyileştirme göz önünde bulundurularak, yüzde 19,31 olan oranın yüzde 24,73'e tamamlanması bekleniyor.

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

14.740 TL'den yüzde 19.31 artış ile 17.586 TL'ye yükselen en düşük memur emekli maaşı, eşitleme yapılması durumunda 18.385 TL'ye çıkabilecek.

Düzenleme Ne Zaman Çıkacak?

Meclis'in kanun ile ek zam düzenlemelerini hayata geçirmesi gerekiyor. Yeni maaşlar için ay sonuna kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor.

Meslek Meslek Memur Emekli Maaşları (Ocak 2024 Yüzde 49,25 - Temmuz 2024 Yüzde 19,31 - Eşitleme Sonrası Yüzde 24,73)

Müsteşar 1/1: 53.597 TL - 63.946 TL - 66.851 TL

Genel Müdür 1/1: 47.438 TL - 56.598 TL - 59.169 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 18.616 TL - 22.210 TL - 23.219 TL

Memur (Lisans) 4/1: 14.574 TL - 17.388 TL - 18.178 TL

Öğretmen 1/4: 22.076 TL - 26.338 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 31.254 TL - 37.289 TL

Başkomiser 1/4: 22.076 TL - 26.338 TL - 27.535 TL

Polis Memuru 1/4: 22.076 TL - 26.338 TL - 27.535 TL

Hemşire (Lisans) 1/4: 22.076 TL - 26.338 TL - 27.535 TL

Mühendis 1/4: 22.104 TL - 26.372 TL - 27.570 TL

Teknisyen (Lise) 1/4: 15.870 TL - 18.934 TL - 19.794 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 32.626 TL - 38.926 TL - 40.694 TL

Profesör 1/4: 38.324 TL - 46.122 TL - 47.801 TL

İmam Hatip: 22.076 TL - 26.568 TL - 27.535 TL

Avukat 1/4: 22.076 TL - 26.568 TL - 27.535 TL

Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenecek?

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17'sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek.