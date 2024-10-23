Kat irtifakının, bir inşaat projesinin onaylandığını gösterdiğini vurgulayan Sakarya, bu durumun, inşaat halindeki bir arsa üzerinde hak sahiplerine ait payların geçici olarak tespit edilmesi amacıyla oluşturulan bir tapu türü olduğunu açıkladı. Kat mülkiyetinin ise, tamamlanan bir gayrimenkulün yasal gerekliliklere uygun olduğunu gösterdiğini ifade etti. Kat mülkiyeti alınmış bir mülk, imar mevzuatına uygun, hatasız bir yapı anlamına gelirken, kat irtifakında tapu türü 'arsa' olarak geçmekte ve mülk sahibine arsa üzerinden belirli bir alan tahsis edilmektedir. Kat mülkiyetine geçişte ise tapu türü 'bina' olarak değişmektedir.

Sakarya, kat irtifakına sahip bir mülk için yanlış bilinen bazı noktaların olduğunu, bu tapuyla alım-satım, ipotek, teminat gösterme, kredi kullanma ve elektrik, su, doğalgaz abonelikleri alma gibi işlemlerde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi. Vatandaşların, "Kat irtifaklı tapumuz var ama iskan belgesi var" şeklindeki ifadelerinin, belediyenin inşaatın projeye uygun yapıldığını onaylayıp iskan belgesi verdiği anlamına gelebileceğini belirtti. Ayrıca, kat mülkiyetine sahip taşınmazların, kat irtifaklı olanlardan yüzde 20 daha yüksek değerle değerlendirildiğini de ekledi.

Yeliz Sakarya, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli mülk alırken dikkat edilmesi gereken hususları da sıraladı. Mülkün fiziksel durumu ile projesinin uyumlu olup olmadığını kontrol ettirmenin önemine değinen Sakarya, bunun, kat mülkiyetine geçebilmek için gerekli şartlardan biri olduğunu ifade etti. Kat mülkiyetine geçişin bireysel olarak mümkün olmadığını, müteahhitin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Eğer müteahhit gerekli işlemleri gerçekleştirmezse, apartman ve site maliklerinin tamamının belediyeden iskan raporu alarak tapu müdürlüğünde cins değişikliği yapabileceklerini söyledi.