Walsh, enflasyonun aylık %2,5 seviyesinde olduğunu vurgulayarak, şu anda faiz indiriminden bahsetmenin erken olduğunu ifade etti.

Asgari ücret artışlarıyla ilgili olarak da uyarıda bulunan Walsh, geçen yılki gibi enflasyonu ciddi şekilde artıracak bir yükseltmeden kaçınılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, düşük gelirli çalışanların gelirlerini artırmak için Türkiye'nin nakit transferleri yapması veya sosyal destek programları geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Dün IMF, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini %3,6'dan %3'e düşürmüş, 2025 yılı için de büyüme beklentisini %3,2'den %2,7'ye revize etmişti.