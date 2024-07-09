Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali dahilinde “Aromatik Yağlar ile Nefes Teknikleri” atölyesi gerçekleştirildi. Katılımcılar , atölyede aromatik yağlarla nefes tekniklerini kullanmayı öğrendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), 4 gün boyunca Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında birbirinden güzel atölyelere ev sahipliği yaptı. Dört bir yanı aromatik bitkilerle ve meyve bahçeleriyle çevrili olan BAÇEM’in muhteşem atmosferinde gerçekleştirilen “Aromatik Yağlar ile Nefes Teknikleri” atölyesi, Meditasyon ve Öz Farkındalıklı Yoga Eğitmeni Çağrı Salon tarafından gerçekleştirildi.

Aromatik bitkilerden elde edilen yağların yardımıyla; nefesin farkındalığına varmak ve nefesin hayat olduğunu anlamayı içeren atölye kapsamında katılımcılar, farklı nefes tekniklerini uygulamalı olarak deneyimlediler. Stres oranını düşürebilmek, depresif düşünce tarzını ve gerginliği gidermede nefes tekniklerini kullanan katılımcılar, daha enerjik ve dengede kalabilmeyi öğrendiler.

Atölyem, nefes teknikleri ve aromaterapi üzerineydi. Nefes tekniklerini, günümüz hayat sıkalası içerisinde farkındalık kazanarak nasıl pratiklerimize adapte edebileceğimizi anlatmak istedim. Yağları, bulundukları mekanda ya da ortamda kullanırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor, hangi yağ kombinasyonunda daha rahatlatıcı nefes tekniğini kullanabilirsiniz, onunla birlikte entegre edebilirsiniz? Hangi yağ kombinasyonunda sinerjik enerji ilişkisi dahilinde daha derinleşebilirsiniz? Hangi yağ kombinasyonunda odaklanabilirsiniz, daha farklı olabilirsiniz? Atölyemde bunları anlattım. Bu organizasyonu düzenleyen Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın başta olmak üzere arkasındaki koca gönüllü ve yürekli ekibe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.