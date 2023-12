Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın Sancaktepe’de düzenlediği "Türkiye’nin Gönüllüleri Buluşması"na katıldı. Emine Erdoğan, “İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze’de sadece Müslümanlara, Filistinlilere değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, hepimizin insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor” dedi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde Sancaktepe Belediyesi Kültür Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Salonu’nda düzenlediği "Türkiye’nin Gönüllüleri Buluşması"nda, "Afet ve İnsani Yardım Gönüllüleri" ile bir araya geldi. Program çerçevesinde gönüllülük faaliyeti yapan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin sergilendiği ’Gönüllülük Fuarı’ da yer aldı.

Programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu vakıflar yolda kalana bir sıcak oda, bir tas sıcak çorba, kimi zaman yetimi barındıran bir yurt kimi zaman da yoksulu güldüren yuva oldu. Kanadı kırık göçmen kuşun tedavisi ile de ilgilendi bu kurumlar, evlilik çağındaki kızlarımızın çeyizleri ile de. Bugün de vakıf kültürümüz Türkiye’nin dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor. Özünde yardımlaşma ve dayanışma duygusu bulunan vakıflarımız birbirinden önemli hizmetleri üstlenirken günümüzde de modern devletlerin yaptığı çok sayıda kamusal görevi gönüllülük esasıyla üstleniyorlar. Şule Yüksel Şenler Vakfımız da bunlardan biridir. Şule Yüksel Şenler’in kıymetli hatırasına sahip çıkmak ve örnek şahsiyetini geleceğimizin teminatı olan gençlerimize anlatmak ve aktarmak amacıyla kurulan bu vakfımız bugün çok geniş kitlelere hitap ediyor. Şule Yüksel Şenler’in toplumumuzdaki ülkemizdeki yeri çok müstesnadır” dedi.

Gazze’de yaşanan katliama değinen Yerlikaya, "Tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan milletimizin kalbi bugün de Gazze için Filistin için mazlumlar için çarpıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi; ’Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyyen de öyle kalacaktır.’ Biz de Türkiye olarak tüm insanlığın gönüllüleri olarak elimizi Gazze’deki mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz" dedi.

"Türkiye milli gelirine oranla dünyanın en cömert ülkesi olmayı her koşulda sürdürmeye devam ediyor"

Programda konuşan Emine Erdoğan, “Bizim en büyük hazinelerimizden birisi vatan sevgisi ve insani değerlerle yoğrulmuş aziz milletimizdir. Kalbi haysiyete mekan olmuş milletimizin merhametle mayalanmış gönlü hiçbir dönemde dünyanın hiçbir yerindeki ıstıraba seyirci kalmamıştır. Milletimiz için merhametin bir erdem olmanın ötesinde, karakter özelliği olduğunu yalnız mazlum ve mağdur coğrafyalar değil, bugün artık bütün dünya biliyor. Çünkü, bizler merhamet görmenin ve merhamet etmenin zayıflık değil aksine en büyük bir kuvvet olduğuna inanıyoruz. Bu inançla Türkiye milli gelirine oranla dünyanın en cömert ülkesi olmayı her koşulda sürdürmeye devam ediyor. Kurumlarımız ve milletimiz ile her türlü insani krizde gösterdiğimiz hassasiyetin bize katlanarak döndüğünü yakın zamanda da tecrübe ettik. Şubat ayında 11 ilimizi kapsayan büyük bir deprem felaketiyle sarsıldık. Yıkıcı büyüklükteki felaketin etkilediği alan, dünyanın pek çok ülkesinden daha büyüktü. Bununla beraber ülkemizde ve dünyada tecessüm eden büyük bir vefa ve gönüllülük çemberiyle kuşatıldık. Devletimizin bütün kurumlarıyla sahaya inmesi hükümetimizin bütün enerjisini ve kadrolarını seferber etmesi ve siz gönüllülerimizin fedakarlığı ile bu büyük afetin yaralarını her geçen gün biraz daha sarıyoruz. Bu süreçte yıllardır acılarına kayıtsız kalamadığımız bütün mazlumların duası ile milletimizin birlik ve beraberliği en büyük dayanağımız oldu. 6 Şubat’ın hemen ardından afetin izlerini silmek için sivil toplum örgütlerine başvuran gönüllülerimizin sayısının bir anda birkaç katına çıkmış olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz.

Bu isimlerden birisi de hiç şüphesiz kendi ömründen, emeğinden ve gönlünden vakfederek bize kendi misali, hakikat yolunda öncülük eden Şule Yüksel Şenler hanımefendidir. Kendisini millete ve maneviyata adamış büyük gönül ehli Şule Abla tıpkı o eski günlerde olduğu gibi bugün de binlerce hayırsever ismi etrafında topluyor. Böylesi bir etkinliğe ismini ve miras bıraktığı gönüllü faaliyetleri yaşatmak amacıyla adıyla kurduğumuz vakfımızın ev sahipliği yapıyor olması ayrıca kıymetli. Ben de naçizane bu buluşma vesilesiyle şahsınızda merhamet pınarı olup yüreklerdeki ateşe su serpen gönüllülerimize en kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

“Hepimizin insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor”

Emine Erdoğan, "İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze’de sadece Müslümanlara, Filistinlilere değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, hepimizin insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor. Bu gözü dönmüş pervasızlığın sebebi insanlığı umutsuzluğa düşürme isteğidir. Çünkü biliyorlar ki, umut ve birbirimize duyduğumuz güven insanlığın cevheridir. Bütün bu yaşananlara rağmen bizler de biliyoruz ki ne zulüm, ne karanlık payidar asla olmayacaktır" diye konuştu.

Emine Erdoğan, "Bu sebeple hem Şule Ablamızın, ablanızın dirayetini, hem Allahu Teala’nın bu dirayetin meyvesini nasıl bahşettiğini bizzat tecrübe etmiş bir kardeşiniz olarak ömrünü bir davaya vakfetmenin bereketini biliyorum. Bu bereketin yüzü suyu hürmetine Allah’ın kalkmaz zannedilen zulmet perdelerini bir çırpıda nasıl kaldırdığını, bitmez denilen zulüm düzenlerini nasıl yerle bir ettiğini biliyoruz. Yılmaz bir inanç ile insanlığın hayrı için çalışanların emeklerinin karşılığının iki dünyada da verileceğime zalimlerin zulümlerinin ise inananlar için muhakkak bir hayra dönüşeceğine inanıyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken gönül kahramanlarımızın gelecek kuşaklara ilham olacak çalışmalarının dünyayı kuşatmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Emine Erdoğan ve Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.