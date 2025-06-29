Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni nöbet düzenlemesinin çalışanların haklarını geriye götürdüğünü belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal hizmet çalışanlarına yönelik yeni nöbet düzenlemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Çeker, düzenlemenin çalışanların haklarını kısıtladığını ve nöbet ücretlerinde adaletsizliğe yol açtığını vurguladı.

“HAKLAR GERİYE GÖTÜRÜLDÜ”

“Yeni nöbet yönergesi, makul ücret ve çalışan haklarının tam teslimini beklerken, hakları geriye götürdü" diyen Çeker, "Nöbet ücreti ödememek için kurnazlıklar yönergeye yansımış. İdarecinin uygun gördüğü zamanda nöbetler için izin verileceği belirtilmiş, bu kabul edilemez” dedi.

Nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 4 saat ek ders ücretiyle sınırlı olduğunu ve haftada 12 saati geçemeyeceğini belirten Çeker, “Bu sınırlandırma, ödemeleri adeta kuşa çevirdi. Nöbet ücretleri yeniden değerlendirilmeli. Kamu çalışanları, işçiler gibi adil bir mesai ücretine kavuşmalı. Ücretler, idarenin takdirine değil, çalışanın talebiyle izne çevrilmeli; aksi halde alın terinin karşılığı ödenmelidir” diye konuştu.

Çeker, Bakanlığın düzenlemeyi gözden geçirerek çalışanların haklarını koruyacak adımlar atmasını talep etti.