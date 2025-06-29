2002 yılından bu yana memurların mali ve sosyal haklarında ciddi kazanımlar elde edildiğine dikkat çeken Işıkhan, “Sendikalı kamu personeli sayısı 650 binden 2,3 milyona çıktı. Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 47’lerden yüzde 75’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, emekli memurların maaş ve ikramiyelerinde ciddi artışlar yapıldığını, sözleşmeli personelin sendikalara üye olmasının önünün açıldığını ve bugüne kadar yüz binlerce sözleşmeli çalışana kadro verildiğini hatırlattı.

En düşük devlet memuru maaşının 2002’de 392 TL iken 2025 itibarıyla 43 bin 726 TL’ye yükseldiğini açıklayan Işıkhan, kamu çalışanlarına disiplin affı, toplu sözleşme hakkı, ek gösterge reformu, banka promosyonları, tayin kolaylığı ve refakat izni gibi birçok yeni hak getirildiğini de belirtti.

Özellikle sağlık çalışanları ve öğretmenler için yapılan ödemelerde artışa gidildiğini ifade eden Işıkhan, memurların hac izni ve cuma namazı saatleriyle ilgili düzenlemelerin de devam ettiğini söyledi. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı Toplu Sözleşme İkramiyesi düzenlemesinin tekrar yapılarak sendikalı memurların hak kaybının önüne geçildiğini belirtti.