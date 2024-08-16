MHP’nin önerisi ile Türkiye’de 100 il, 1000 ilçe projesinin bu yıl sonuna doğru hayata geçeceği söylentileri İnegöl’de emlak piyasasını hareketlendirdi. Konut ve iş yeri fiyatlarının yüzde 100 arttığı İnegöl’de arsa fiyatları da cep yakıyor.

BURSA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’de il sayısının 100, ilçe sayısının ise 1000 olması gerektiği konusuyla ilgili önerisinin ardından İnegöl’ün il olacağı yönündeki söylemler artmıştı.

İnegöl’ün yıl sonuna doğru il olacağı yönündeki dedikodu İnegöl’de heyecan yaratırken, emlak fiyatlarını da uçurdu. Konut ve iş yeri fiyatları yüzde 100 artarken, arsa fiyatları da dudak uçuklatıyor.

Tarla ve arsa fiyatlarında metrekaresi 30 bin ile 50 bin lira arasında ilanlarda yer alırken, konut fiyatlarında ise 7 milyon ile 15 milyon lira arasında değişkenlik gösteriyor.

AK Parti ve MHP cephesinden İnegöl’ün yıl sonuna kadar il olacağı yönünde bir resmi açıklama olmazken, siyaset kulislerinde emlak piyasasının hareket kazanması için böyle bir dedikodu üretilmiş olabileceğini konuşuluyor.