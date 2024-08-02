Büyükçekmece’de sahne alan sevilen sanatçı Emre Aydın, binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ederken, düzenlenen halk konserlerine ilgi yoğun oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 75 ülkeden 1200 sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşiyor.

ŞARKILARINI HAYRANLARI İLE BİRLİKTE SESLENDİRDİ

Kültür ve sanat anlamında birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festival bu yıl da İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Halk konserleri ile de dikkat çeken festivalde bu kez sevilen sanatçı Emre Aydın sahne aldı. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da binlerce hayranıyla buluşan Emre Aydın, sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

AMFİ TİYATRO KISA SÜREDE DOLDU

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Amfi tiyatronun 5 bin kişilik kapasitesi dolunca binlerce hayranı Emre Aydın’ı Kültürpark’a kurulan dev ekranlardan izledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Emre Aydın’a teşekkür etti. Başkan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Suat Suna sevilen sanatçıya günün anısına plaket takdim ettiler.