Anne sütünün faydalarını biliyorsunuz. Anne sütü bebeğiniz için doğru besinleri içermektedir. Anne sütünün sindirimi satılan mamalara göre çok daha kolaydır, ve anne sütünde bulunan antikorlar bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Anne sütü bebeğiniz doğduktan sonra sizin de kilo vermenizi sağlayacaktır. Halen, emzirme zor gelebilmektedir. Aşağıdaki emzierme ipuçlarını kullanarak iyi bir başlangıç yağabilirsiniz.

Hemen yardım isteyin

Anne sütü ile bilgilenme de önemlidir. Bunu kendiniz yapmanız çok daha önemlidir. Bebeğinize ilk defa anne sütü verirken (tercihen doğumdan sonra bir saat içerisinde) yardım isteyebilirsiniz. Doğum hemişiresi veya hastanede olan bir doğum uzmanı size bebeğinizi nasıl emzirebileceğiniz, bebeğinizi nasıl tutabileceğiniz ve sizi doğru bir şekilde emmesi için ipuçları verebilirler. Doktorunuz veya bebeğinizin doktoru da emzirme ile ilgili ipuçları verebilirler.

Rahat olmak ile başlayabilirsiniz. Gerekiyorsa kendinizi yastıklarla destekleyin. Daha sonra bebeğinizi göğsünüze yakın bir şekilde yatırmak yerine sallamaya başlayın. Bebeğinizin başını bir eliniz ile destekleyin ve göğsünüzü diğer eliniz ile destekleyin. Bebeğiniz alt dudağı ile göğüs ucunuzu birleştirin. Bebeğinizin ağzını tam olarak açması için teşvik edin ve meme ucunun yanındaki koyu olan bölgeye denk gelmesini sağlayın. Meme ucunuz bebeğin ağzından ileride olabilir ve bebeğinizin dili memenin altına gelebilir. Bakın ve ritmik emme ve yutma sesi için dinleyin.

Bebeğinizi göğsünüzden ayıracaksanız, öncelikle emmenin durması için bir parmağınızı bebeğin ağzına koyabilirsiniz.

Bebeğinizin hızını ayarlamasına izin verin

İlk birkaç hafta için, yenidoğan bebeklerin çoğu gece gündüz her iki ile üç saatte bir beslenirler. Mızmızlanma, yorgunluk, emme hareketleri ve dudak hareketleri gibi açlığın erken belirtilerine dikkat edin.

Göğsünüzü yumuşak hissedene kadar genellikle 20 dakikalık bir süreden sonra bebeğinizi direk olarak göğsünüzü emmesini sağlayın. Daha sonra bebeğinizin gazını çıkarın. Daha sonra, ikinci göğsünüzü verin. Bebeğiniz halen açsa, bununla idare edecektir. Olmuyorsa, basitçe diğer göğsünüzü verin. Bebeğiniz özellikle ilk birkaç hafta boyunca sadece bir göğsünüzden besleniyorsa, diğer göğsünüzü de sağarak süt kaynağınızı koruyun.

Bir emzik kullanımını erteleyin

Bazı bebekler herhangi bir şeyi emerlerse mutlu olurlar. Emziklere başlangıç ancak bu bir uyarıdır. Bebeğinize çok kısa sürede emzik vermek göğsünüz yerine başka birşeyi emmeye başladığından dolayı anne sütü emmesini etkileyebilmektedir. Amerikan Pediyatri Akademisi anne sütü emmesi tam olarak yerine oturana dek emzik verilmemesini önermektedir, genellikle bu durum doğumdan sonra üç ile dört hafta sürmektedir. Doğumdan sonra kısa süre emzikleri engellemek bebeğinizin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlayan süt kaynağınızın korunmasına yardımcı olabilir.

Başarınızı ölçün

Bebeğiniz başarılı bir şekilde kavrıyorsa, ısırma hissi nedeniyle göğsünüzü çekme hissinde olabilirsiniz. Göğüsleriniz de beslenme başlangıcından önce tam dolu olarak hissedebilirsiniz ve emzirmeden sonra yumuşayabildiğini ve boşaldığını hissedebilirsiniz. Bebeğinizin kilo alımını izleyin, günlük en altı bez ıslatır ve beslenmeler arasında istikrarlı olur. Bebeğinizin dışkısı sarı, tohumlu ve sulu olacaktır.

Göğüs uçlarınıza dikkat edin

Her beslemeden önce, göğüs uçlarınızda sütün doğal olarak kurumasına izin verin. Süt göğüs uçlarınızın yumuşatabilir. Acele ediyorsanız, nazik bir şekilde göğüs uçlarınızı kurulayın. Göğüsleriniz de beslenme aralarında sızıntı oluyorsa, sütyen pedleri kullanın ve bunları sıklıkla değiştirin. Banyo yaptığınız zaman, göğüs uçlarınız ile temas halinde olacak sabun, şampuan ve diğer temizleyicilerin miktarlarını minimize edin. Meme uçlarınız kuruysa veya çatlamalar varsa, her beslemeden sonra saflaştırılmış lanolin veya hidrojel kullanabilirsiniz. Bu ürünler eczanelerde reçetesiz olarak satılmaktadır. Her ikiside çatlayan meme uçlarını yumuşatır, meme uçlarınızın nemli kalmasına yardımcı olacaktır.

Sağlıklı yaşam biçimi tercihleri yapın

Yaşam biçimi seçimleriniz hamileliğinizde olduğu gibi bebeğinizin emzirme döneminde de oldukça büyük önem taşımaktadır. Örneğin :

Sağlıklı bir diyet uygulayın. Bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıllı gıdalar tüketerek sağlıklı bir diyet uygulayın. Sağlık bakım uzmanınız günlük olarak multivitamin alımınızı veya doğum öncesi vitaminleri almanıza devam etmenizi önerebilir.

Bol miktarda sıvı tüketin. Su, meyve suyu ve süt vücudunuzun su miktarını korumasına yardımcı olacaktır. Makul miktarlarda kafein genellikle bir sorun olarak kabul edilmez ancak çok fazla kafein alımı tahrişlere neden olur ve bebeğinizin uyku düzenini etkilemektedir.

Mümkün olabildiğince dinlenin. Yapabiliyorsanız, bebeğiniz uyuduğu zaman sizde uyuyun

Sigara içmeyin. Sigara içmek sütünüzün tadını değiştirebileceği ve bebeğinizin uyku düzenini bozabileceği gibi süt kaynağınızı azaltabilir. Pasif içicilik de süt kaynağınızı azaltabilmektedir. Pasif içicilik çocukluk astımı, bronşit, pnömoni ve orta kulak iltihapları gibi ani bebek ölümü sendromuna da neden olabilmektedir.

İlaç alımlarında dikkatli olun. İlaçların çoğunun alımı anne sütü verirken güvenlidir. Öncelikle sağlık uzmanınıza danışmanı en iyisidir.

Bebeğinizin doktoruna bebeğiniz için D vitamini takviyeleri ile ilgili de danışabilirsiniz. Anne sütü yeteri miktarda D vitamini içermeyebilir, D vitamini bebeğinizde kemiklerini güçlenmesi için kalsiyum ve fosfor emilimini sağlamaktadır.

Zaman verin

Bebeğinizi emzirmek beklediğinizden daha zorsa, cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin. Yenidoğan bir bebeği her birkaç saatte bir beslemek yorucu olabilir, ve yavaş bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bebeğinizi ne kadar sıklıkla beslerseniz, süt kaynaklarınız o kadar çok üretimi olur ve o kadar doğal emzirme hissiniz olur.

Eğer emzirmede zorlanıyorsanız, özellikle her emzirme ağrılı bir biçim alıyorsa ve bebeğiniz beklenen kiloyu almıyorsa, bebeğinizin doktoruna yardım için danışın. Göğüs uçlarınız ilk birkaç hafta için oldukça hassas olabilir, emzirmek sizi incitmemelidir. Bir emzirme uzmanı ile çalışmıyorsanız, bebeğinizin doktoruna veya bölgenizdeki bir hastaneye öneriler için danışabilirsiniz.