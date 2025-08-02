İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte faaliyet gösteren bir yemek üretim tesisine denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işletmede etiketsiz, kokmuş ve küflenmiş 345 kilogram tavuk eti bulundu.

İncelemeler sonucunda sağlıksız koşullarda saklanan ve tüketime uygun olmayan tavuk etleri tespit edilerek el konuldu. Gıda güvenliğine aykırı davranan işletme hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin şehir genelinde aralıksız sürdüğü bildirildi.