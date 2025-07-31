Trump, reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesi için düğmeye bastığını açıkladı ve bu doğrultuda aralarında dünya devi firmaların da bulunduğu 17 ilaç şirketinin üst düzey yöneticilerine mektup gönderdiğini duyurdu. Şirketlere 60 gün süre tanıyan Trump, talep edilen adımlar atılmazsa “ellerindeki tüm araçları” kullanarak karşılık vereceklerini belirtti.

Beyaz Saray kaynaklı açıklamaya göre mektuplar; Pfizer, AstraZeneca, Merck, GSK, Novartis, Johnson & Johnson, Amgen, AbbVie ve Gilead gibi sektörde önde gelen devlere ulaştırıldı. Trump, mektubunda 12 Mayıs 2025 tarihli "Amerikalı Hastalar İçin En Uygun İlaç Fiyatlarının Sunulması" başlıklı başkanlık kararnamesine atıfta bulundu. Bu kararnameyle amaçlanan, Amerikalıların ilaçlara, diğer gelişmiş ülkelerle eşdeğer fiyatlarla ulaşabilmesi.

Trump, Amerikan piyasasında satılan markalı ilaçların, başka ülkelerdeki aynı ilaçlardan üç kata kadar daha pahalıya satıldığını belirtti. Bu farkın kabul edilemez olduğunu vurgulayan başkan, ilaç şirketlerinden dört net adım bekliyor. İlk olarak, mevcut ürünlerde Medicaid hastaları için “En Uygun Ulus” fiyatının uygulanması isteniyor. İkincisi, yeni çıkacak ilaçlarda da hem devlet destekli sağlık programları hem de özel sigortalar için bu fiyatın korunması şart koşuluyor. Üçüncü talep, yurt dışından elde edilen fazladan gelirlerin Amerikan hastaları ve vergi mükelleflerine geri dönmesi. Son olarak da yüksek hacimli ve büyük iskontolu ilaçların doğrudan tüketiciye veya firmalara ulaştırılmasını sağlayacak yeni modellerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Trump, ABD’nin dış ticaret politikalarının ilaç firmalarının yabancı ülkelere karşı daha sert tutum takınmasını destekleyeceğini ifade ederken, bu sürecin kazananının Amerikan halkı olması gerektiğini vurguladı.