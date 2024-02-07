Fakat genel olarak bazı popüler dış cephe boya renkleri vardır. İşte o renkler;

Beyaz: Klasik ve temiz bir görünüm sağlar.

Gri Tonları: Modern ve şık bir estetik sunmaktadır. Açık gri tonlarındaki renkler minimalizmi vurgularken, koyu gri tonları daha dramatik bir görünüm sağlar.

Mavi ve Yeşil Tonları: Deniz mavisi, huzurlu bir atmosfer yaratır. Yeşil tonlar ise doğal bir çevreyle uyumlu görünüm sağlar.

Bej ve Kahverengi Tonları: Bej ve kahverengi tonları, sıcak ve davetkar bir hava oluşturabilir.

Sarı ve Turuncu Tonları: Bu renkler enerji ve canlılık katar.

Siyahtan Griye: Modern mimari tasarımlarda siyah renk veya gri tonları kullanılabilir. Siyah renk, cesur ve zarif bir etki yaratırken, gri tonları sofistike bir hava sağlar.