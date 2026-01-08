AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler’in öncülüğünde en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Söz konusu düzenlemeyi içeren teklifin, yarın Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE TEKLİFTE

En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.