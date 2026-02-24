İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Şube Başkanı Turgay Demir, bölgede yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını belirterek, insani durumun her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade etti. Konuya ilişkin açıklamasında Demir, “Ramazan ayı, ümmet bilincinin en güçlü şekilde hissedildiği kardeşlik ayıdır. Gazze’deki kardeşlerimiz zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. İnegöllü hayırseverlerimizin desteklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” dedi.

Gazze’nin birçok bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle yüzlerce çadırın su altında kaldığını hatırlatan Demir, “Zaten ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz, şimdi de sel ve soğukla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda aile geceleri uykusuz geçirirken bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi” dedi.

“BÖLGEDEKİ DURUM HALA ÇOK AĞIR”

Demir, altyapının tamamen çökmüş olması nedeniyle yağmur sularının tahliye edilemediğini ve temel ihtiyaç malzemelerinin de zarar gördüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

“Gazze’deki tablo ne yazık ki hâlâ büyük sıkıntılarla dolu. Gıda, battaniye ve barınma ihtiyacı her geçen gün artıyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için hastalık riski büyüyor. Bu zor günlerde kardeşlerimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor.”

“RAMAZAN KARDEŞLİK AYIDIR”

Ramazan ayına dikkat çeken Demir, bu mübarek ayın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirtti. İnegöllü hayırseverlere çağrıda bulunan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı, ümmet bilincinin en güçlü şekilde hissedildiği kardeşlik ayıdır. Gazze’deki kardeşlerimiz zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. İnegöllü hayırseverlerimizin desteklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.”

“İNEGÖL’DEN GAZZE’YE UZANAN YARDIM ELİ”

İHH olarak yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnegöl her zaman mazlumun yanında olmuştur. Bugün de Gazzeli kardeşlerimizin duaları İnegöl’den uzanacak yardım elini bekliyor. Tüm hemşerilerimizi bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz”