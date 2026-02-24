Yasin Altuntepe, iki bakanlığın ortak çalışmasıyla yürürlüğe alınacak destek programının, özellikle İnegöl’ün lokomotif sektörü olan mobilya sanayisi için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

50 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ DESTEĞİ

Program kapsamında işletmelere; 50 milyon TL’ye kadar kredi imkânı, 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vadeli finansman, finansman maliyetinde destek, mobilya sektöründe çalışan başına aylık 3.500 TL’ye kadar istihdam desteği ve KOBİ’lere KGF teminat desteği sağlanacağı açıklandı.

Altuntepe, mevcut ekonomik koşullarda finansmana erişimde zorluk yaşayan işletmeler için bu programın önemli bir nefes olacağını vurguladı.

“İNEGÖL ÜRETİMİN VE İHRACATIN MERKEZİ"

İnegöl mobilya sektörünün üretim gücü, istihdam kapasitesi ve ihracat başarısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Altuntepe, şunları kaydetti:

“İnegöl mobilya sektörü; üretim gücü, istihdam kapasitesi ve ihracat başarısıyla ülkemizin gurur kaynağıdır. Bu desteklerin, üyelerimizin üretim faaliyetlerini sürdürmesine, istihdamını korumasına ve yatırımlarını planlamasına katkı sağlayacağına inanıyorum.”

ODA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Altuntepe, üyelerin her aşamada bilgilendirileceğini ve destekleneceğini ifade etti.

BAŞVURULAR 2 MART’TA BAŞLIYOR

Program kapsamında başvuruların 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla çevrim içi olarak başlayacağı bildirildi.

Altuntepe, tüm üyelerin detayları incelemeleri ve başvuru sürecini kaçırmamaları yönünde çağrıda bulundu.