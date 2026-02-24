Bursa merkez ile özellikle tarımsal üretimin yapıldığı ilçelerinde mevsim normallerinin üzerinde yağış oldu. Şubat ayı uzun yıllar ortalaması metrekaraye 75 kilogram olan Bursa'ya bu yılın aynı ayın 24'üne kadar 105 kilogram yağış oldu. Karacabey'e 98 kilogram yağış düşerken bölgedeki binlerce dönüm tarım arazisi suyla kaplandı. Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Uluabat Gölü'ndeki su miktarı da özellikle karların erimesiyle gelen sular ve devam eden yağmurlarla giderek artıyor. Göl suları daha geniş alana yayıldıkça su altında kalan arazi de o kadar fazla oluyor.

Uluabat Gölü, Bursa-İzmir kara yolunun kıyısına kadar gelirken bölgede bulunan milyonluk yarış atlarının bulunduğu tarlalar da su altında kaldı. Arap ve İngiliz yarış atları, su içinde gezinirken drone ile görüntülendi. Milyonluk tayların annesi olan damızlık atların büyük kısmının gebe olması da dikkat çekti.

At çiftliğinin çalışanı Paşa Şıkıyev, 2017'den bu yana Karacabey'de tavlada çalıştığını belirterek, "Göl suları ilk kez buraya kadar geldi. Bu şekilde hiç görmemiştim. Atları sürekli ahırda tutamayız mecbur gezindikleri alana çıkardık. Orası da su altında ama yapacak bir şey yok bir süre böyle idare edeceğiz" dedi.