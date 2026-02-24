Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen “2Saz 1Ses, Ustalara Saygı Konserleri” serisi, ikinci etkinliğiyle devam etti. Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi türkülerinin seslendirildiği müzik dolu geceye, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

İki bölümden oluşan konserin ilk yarısında, kemanda Ozan Sari ve bağlamada Mahmut Cemal Sari sahne aldı. İkilinin sunduğu enstrümantal dinleti, salonu dolduran izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğin ikinci yarısında ise Ozan ve Mahmut Cemal Sari’ye, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Arzu Erhan eşlik etti. Gecede; “Pencereden Kar Geliyor”, “Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var”, “Bahçada Yeşil Çınar” ve “Darıldım Ben Sana Canım” gibi Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi. Sanatçılar ayrıca, Ruhi Su ve Aşık Mahzuni Şerif gibi usta isimlerin eserlerini de başarıyla yorumladılar.

Gecenin sonunda seyircilerden büyük alkış alan sanatçılara, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman günün anısına çiçek verdi.