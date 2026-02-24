Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde evlilik sayısında gerileme yaşanırken, boşanmalar artış eğilimini sürdürdü. Ayrıca hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk evlenme yaşının yükseldiği görüldü.

2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025’te 552 bin 237’ye düştü. Bin kişi başına düşen evlilik sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025 yılında binde 6,43 olarak kaydedildi.

Boşanma verilerinde ise artış dikkat çekti. 2024’te 188 bin 963 olan boşanan çift sayısı, 2025 yılında 193 bin 793’e çıktı. Aynı yıl kaba boşanma hızı binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Öte yandan ortalama ilk evlenme yaşı her iki cinsiyette de yükseldi. 2025 itibarıyla erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,5’e, kadınlarda ise 26,0’a çıktı. Erkekler ile kadınlar arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 2,5 yaş olarak hesaplandı.

Evliliğin en yoğun olduğu şehir Gaziantep oldu

2025 yılı verilerine göre kaba evlenme hızının en yüksek ölçüldüğü il, binde 7,76 ile Gaziantep olarak kaydedildi. Gaziantep’i binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa takip etti.

Öte yandan kaba evlenme hızının en düşük olduğu il binde 4,18 ile Tunceli oldu. Tunceli’nin ardından binde 4,58 ile Gümüşhane ve binde 4,67 ile Ardahan sıralandı.

Yabancı gelin ve damatlarda ilk sırada Suriye var

Toplam evlilikler içinde yabancı uyruklularla yapılan evliliklere bakıldığında, 2025 yılında yabancı damat sayısının 5 bin 347 olduğu ve bunun tüm damatlar içinde yüzde 1,0’lık paya karşılık geldiği görüldü. Aynı dönemde yabancı gelin sayısı ise 28 bin 646 olarak kaydedilirken, toplam gelinler içindeki oranı yüzde 5,2 oldu.

Uyruklara göre dağılım incelendiğinde, yabancı damatlar arasında yüzde 20,9 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Alman uyruklular ve yüzde 5,0 ile Afgan uyruklular takip etti.

Yabancı gelinlerde de ilk sırayı yüzde 13,8 ile Suriyeli gelinler aldı. Bu grubu yüzde 13,7 ile Özbekistan uyruklular ve yüzde 9,6 ile Fas uyruklular izledi.

Boşanmaların en yoğun olduğu şehir İzmir oldu

Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.

Evliliklerin 3’te biri ilk beş yılda bitti

Boşanmalar evlilik süresine göre değerlendirildiğinde, 2025 yılında sona eren evliliklerin yüzde 34,0’ının ilk beş yıl içinde gerçekleştiği görüldü. Boşanmaların yüzde 20,3’ü ise evliliğin 6 ila 10’uncu yılları arasında yaşandı.

Kesinleşen mahkeme kararlarına göre 2025 yılında 193 bin 793 çift yollarını ayırdı. Aynı yıl 191 bin 371 çocuğun velayeti karara bağlandı. Veriler, velayet hakkının büyük oranda anneye verildiğini ortaya koydu. Çocukların yüzde 74,6’sının velayeti anneye, yüzde 25,4’ünün ise babaya verildi.