AK Parti kurmayları, uzun süredir kamuoyunda tartışılan vergi paketine son şeklini verdi. Rapor Erdoğan'a sunuldu, Cumhurbaşkanı kararını verdi. En düşük emekli maaşına zammın da yer aldığı vergi paketi Meclis'e sunuluyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklıyor.

İşte Güler'in açıklamalarından önemli satırbaşları:

* Vergi teklifimiz 53 maddeden oluşuyor.

* Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz.

* SGK mevzuatında ilk defa yaşlılık aylığı bağlananların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz.

* Yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Asgari kurumlar vergisi vergi sistemimizde yer alacak.

* Başkasına ait pos cihazı ya da IBAN kullananlara, kullandırtanlara cezaları arttırıyoruz.

* Yurtdışına çıkış harcını 500 TL olarak belirliyoruz.

* En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olacak.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: HABER MERKEZİ