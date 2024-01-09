En iyi bilim kurgu kitapları makalemizde, sizlere çok sayıda hoşunuza gideceğini düşündüğümüz bilim-kurgu kitapları önereceğiz. Bilirsiniz, kitaplar içlerindeki uçsuz bucaksız fantastik dünya ile bizlere çok farklı perspektifler kazandıran birer hazinedir. Okuma alışkanlığı edinmek ve günaşırı şekilde kitap okumak, zamanla dünyaya bakış açınızı, kelime dağarcığınızı ve ruh halinizi iyileştiren bir etki gösterecektir. Dilerseniz çok uzatmadan, en iyi bilim kurgu kitapları listesine geçiş yapalım:

En İyi Bilim Kurgu Kitapları Sıralaması

Yüzüklerin Efendisi Ender’in Oyunu Ateş ve Buzun Şarkısı Serisi Fahrenhayt 451 Cesur Yeni Dünya Prenses Gelin Hayvan Çiftliği Bekçi Garip Bir Ülkede Yabancı Mezbaha 5 Frankenstein Karanlık Kule Serisi 2001: Bir Uzay Macerası Marslı Günlükleri Kedi Beşiği Sandman Serisi Yıldız Gemisi Birlikleri Zaman makinesi Denizlerin Altında 20.000 Fersah Dünyalar Savaşı Avalon Sisleri Karanlığın Sol Eli Çocukluğun Sonu Stardust (Yıldız Tozu) Dünya Savaşı Z

Yüzüklerin Efendisi (J.R.R. Tolkien)

Tolkien’in çığır açan üç ciltlik destanı, hobbit Frodo ve arkadaşlarının şeytani Güç Yüzüğü’nü yok etmek ve Orta Dünya’da barışı sağlamak için yola çıktıkları Yüzük Savaşı’nı anlatıyor. Sevilen seri, filmleriyle de birçok insanı kendine hayran bırakıyor.

Ender’in Oyunu (Orson Scott Card)

Bir dahi olarak yetiştirilen genç Andrew “Ender” Wiggin, uzaylı Buggers’a karşı asırlık mücadeleye liderlik etmek için eğitim aldığı Savaş Okulu’na alınır.

Ateş ve Buz’un Şarkısı Serisi (George R.R. Martin)

Yedi Krallık nesiller boyu süren bir kışla karşı karşıya kalırken, kraliyet Stark ailesi rakip Lannisterların zehirli planlarıyla ve ölülerin ortaya çıkışıyla yüzleşiyor. Serinin adı sonradan, birçoğunuzun bileceği “Game of Thrones” olarak değiştirildi. Sonradan dizisi çıkarıldı ve dizi, 2015,2016,2017 ve 2017 yılında en çok izlenen dizi olarak yerini aldı. 2019’da 8. sezonuyla birlikte final yaptı.

Fahrenhayt 451 (Ray Bradbury)

Uzak bir gelecekte televizyon hakimdir ve kitaplar yasaklanmıştır. Totaliter rejim, tüm kitapların, görevi yangınları durdurmak yerine başlatmak olan “itfaiyeciler” tarafından yakılmasını emretti. Bu sırada bir itfaiyeci, kelimelerin ve kitapların değerini anlıyor.

Cesur Yeni Dünya (Aldous Huxley)

Huxley’in klasik romanı, bireysel özgürlükten yoksun fütürist bir ütopyanın toplumsallaştırılmış dehşetini anlatır.

Prenses Gelin (William Goldman)

Sarhoş bir kılıç ustası ve kibar bir devin yardımıyla Buttercup adındaki güzel bir prensesi kurtaran yakışıklı bir çiftçi çocuğunun bu hikayesi, kurnazca esprili, üstkurmaca bir anlatımla karşımıza çıkıyor.

Hayvan Çiftliği (George Orwell)

Çiftlik hayvanları, sahiplerine darbe yapar, onları devirir ve kendi derinden kusurlu bir hükümet kurarlar. Orwell’in totalitarizmin mordant hicvi, hala okuma listelerinin temel dayanağıdır.

Bekçi (Alan Moore and Dave Gibbons)

Crimebusters adlı dağılmış bir süper kahramanlar grubunun eski üyeleri ölmeye başlarken, grubun geri kalan üyeleri de katilin kimliğini onlar öldürülmeden keşfetmeye çalışır. Okumaya değer bir çizgi roman.

Garip Bir Ülkede Yabancı (Robert A. Heinlein)

Mars‘ta doğup büyüyen Valentine Michael Smith, insanüstü yetenekleriyle çarpıcı Batı kültürüne gelir.

Mezbaha 5 (Kurt Vonnegut)

Billy Pilgrim, II.Dünya Savaşı’ndan eve yalnızca Tralfamadore gezegeninden uzaylılar tarafından kaçırılmak üzere geri döner ve ona zamanın sonsuz bir hediye olduğunu öğretir.

Frankenstein (Mary Wollstonecraft Shelley)

Mary Shelley’in hayatı yaratmaya takıntılı bir bilim adamının tüyler ürpertici portresi (nihai başarısı çok büyük bir bedele mal oluyor) şimdiye kadar üretilen ilk bilimkurgu çalışmaları arasındaydı. Kitabın alegorik gücü, zorlayıcı etik ve felsefi temaları ve katıksız ürkütücü yapısı, aynı zamanda en kalıcı ve etkili eserlerden biri olarak kalmasını sağlamıştır.

Karanlık Kule Serisi (Stephen King)

Dünyanın son silahşörü Roland, gizemli Siyah Giyen Adam’ı yasak bir karanlık kuleye doğru takip eder ve bu esnada hem ölümlü hem de diğer dünyevi güçlerle savaşır.

2001: Bir Uzay Macerası (Arthur C. Clarke)

İki astronot, HAL adlı olağanüstü bir bilgisayarın dengesiz düşünceleri nedeniyle nedeniyle uzaya yolculuk yaptıklarını ve hayatlarının tehlikeye girdiğini fark eder.

Marslı Günlükleri (Ray Bradbury)

Mars’ın sükuneti, uzayı fethetmeye, gezegenleri kolonileştirmeye ve ölüme mahkum bir Dünya’dan kaçmaya gelen insanlar tarafından bozulur. Gelecekte yaşanması muhtemel bir senaryo, değil mi?

Kedi Beşiği (Kurt Vonnegut)

Genç bir yazar, atom bombasının yaratılmasından sorumlu bir bilim adamının çocuklarıyla röportaj yapmaya karar verir.

Sandman Serisi (Neil Gaiman)

Gaiman, 75 sayılık bir çizgi roman serisinde, ölümlülerle olan etkileşimleri pek iyi bitmeyen bir ailenin ölüm, umutsuzluk, arzu ve kader gibi kişileştirmeler içeren Düşlerin Kralı Morpheus’un hikayesini anlattı; son derece ünlü olan bu seri hala satış rekorları kırıyor.

Yıldız Gemisi Birlikleri (Robert A. Heinlein)

Robert A. Heinlein’in en tartışmalı romanlarından birinde, geleceğin bir üyesi, evrendeki en zorlu eğitim kampından geçiyor ve insanlığın en korkutucu düşmanına karşı Terran Mobil Piyade ile savaşa giriyor.

Zaman makinesi (H.G. Wells)

Wells’in bu klasik öyküsü, kendisini uzak geleceğe gönderen bir cihaz yaratan alçakgönüllü bir İngiliz mucidin hikayesini konu alıyor.

Denizlerin Altında 20.000 Fersah (Jules Verne)

Profesör Arronax ve iki arkadaşı, çılgın Kaptan Nemo’nun tutsakları olarak fantastik bir denizaltında mahsur kalmış, egzotik okyanus canlıları ve yukarıdaki dünyadan gizlenmiş tuhaf manzaralarla karşı karşıya gelirler.

Dünyalar Savaşı (H.G. Wells)

The Time Machine’in yazarının klasik bilim kurgu çalışmasında, gelişmiş yıkım makineleri ile başka bir gezegenden gelen uzaylılar Dünya gezegenine saldırıyor. İşte Korkulu rüyamız…

Avalon Sisleri (Marion Zimmer Bradley)

Her ne pahasına olursa olsun tanrıçasını korumaya yemin eden gayretli Morgaine’den, krala söz veren ama başka birine çekilen dindar Gwenhwyfar’a, masalın merkezinde kadınlar tarafından algılanan Kral Arthur efsanesini anlatır.

Karanlığın Sol Eli (Ursula K. Le Guin)

Yerli Genly Ai, insanların kendi cinsiyetlerini değiştirebildiği bir dünya olan Gethen gezegeninde bir görevdeyken, Orgoreyn ulusunun liderleri tarafından bir toplama kampına gönderilir. Karhide milletinin sürgündeki lideri de onu kurtarmaya çalışır.

Çocukluğun Sonu (Arthur C. Clarke)

Yazar, dünyaya hakim olan uzaydan gelen Overlord’ları konu alan bu bilim kurgu masalında insanlığın hayatta kalma sürecini ve geleceğini sorguluyor.

Stardust (Yıldız Tozu, Neil Gaiman)

Sessiz İngiliz mezrası Wall’de, Tristran Thorn, aşık olduğu unutulmaz güzellikteki Victoria Forester için düşmüş bir yıldızı kurtarmak için Faerie dünyasında olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

Dünya Savaşı Z (Max Brooks)

İnsanlık ile yırtıcı ölümsüzlerin orduları arasındaki on yıldır süren çatışmanın anlatısı hayatta kalmak için destansı insan savaşı düzinelerce hayatta kalan insanın (askerler, politikacılar, siviller ve diğerleri) perspektifinden anlatılıyor.