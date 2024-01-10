Çay makinesi almaya ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir liste hazırladık. Güzel demlenmiş bir fincan çaya hayran olmak için Karadenizli olmanıza gerek yok. İster deneyimli bir çay tiryakisi, ister hevesli bir çay sever olun, tavşan kanı bir çaya kolay kolay hayır diyemezsiniz. Hele de arkadaşlarınızla, akrabalarınız veya kadınlar kulübü olarak toplandıysanız bu olanaksız.

Tabii çayı kaliteli bir makineyle yapmak da önemli, işte tam da bu sebeple piyasadaki en iyi çay makinesini araştırmak için saatlerimizi harcadık ve en iyi çay makinesi markalarını ve modellerini sizler için bir araya getirdik ve karşılaştırmasını yaptık.

En İyi Çay Makinesi Tavsiye

En iyi çay makinesi önerileri verirken sizler için çaycıların popülerliklerini, fiyatlarını ve kullanım ömürlerini araştırdık. Bu listeye girmeyi hakeden her bir ürünün ortalamanın üzerinde bir kullanım süresine sahip olduğunu belirtebiliriz. Kalabalık ailelere özel yaptığımız seçimlerin yanı sıra, sizlerle konuşan tuhaf çay makinelerinden de bahsettik.

Hazırsanız, en iyi çay makinesi tavsiyeleri listemize geçelim;

Tefal Tea Expert Deluxe Çay Makinesi

Çayın keyfi kalabalıkla çıkar! Tefal Tea Expert Deluxe Çay Makinesi, 1 L demlik ve 1.8 L su ısıtıcı haznesine sahiptir. Yüksek kapasitesi sayesinde çay keyfinizin tadını ailenizle, misafirlerinizle ya da ofis arkadaşlarınızla doya doya çıkartabilirsiniz. Tekrar tekrar çay demleme derdine son veren geniş kapasiteli çay makinesi, su ısıtıcı olarak kullanılabilir ve dayanıklı paslanmaz çelik gövdesiyle uzun ömürlüdür.

Tefal Expert Deluxe Çay Makinesinin geniş su haznesi ve sıcak tutma gibi özellikleri kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor.

Isıtıcısı oldukça geniş, 1 litrelik demliği (çelik) ve 1.8 litrelik su ısıtma haznesi.

1650 Wattlık oldukça iyi bir güç kapasitesi.

Isıtma haznesinde yer alan ekstra bir kapak var ve su ısıtıcı olarak da kullanılabilir.

Çay filtresi paslanmaz çelik.

Tabanı 360 derecelik açıyla dönebilir.

Su kaynadığı anda kendiliğinden kapanıp suyu sıcak tutma özelliğini devreye alıyor.

Trendyol’da Fiyatını Gör

Korkmaz Çay Makinesi Demtez

Demtez elektrikli çaydanlık takımı, tek seferde 20 bardaklık çay yapma kapasitesi ve susuz kaldığında otomatik kapanma özelliğiyle misafirlerinize lezzetli çay yaparak güvenliğinizi düşünüyor.

Bu çay makinesi için en ön plana çıkan özellik, demlik kapasitesinin yüksekliği olarak görülüyor.

Demlik 1.1, ısıtıcı ise 1.6 litrelik bir hacmiyle dikkat çekiyor.

1600 W’luk bir güç mevcut.

İçindeki çayın otomatik olarak sıcak kalmasını sağlar.

Isıtıcının içinde bulunan su bittiği zaman otomatik olarak kapanıyor.

Tek demlemede 20 bardağa çay yapabiliyor.

Trendyol’da Fiyatını Gör

Arzum Çaycı Heptaze

Çayını hep taze sevenler için özenle üretilmiş olan Arzum Çaycı Heptaze Çay Makinesi, inovatif hareketli filtresi ile çayın tazeliğini koruyarak acılaşmasını önlüyor. Bu sayede çayın bayatlamasına da izin vermeyen Arzum çay makinesi ile çayınız istediğiniz demlenme seviyesine ulaştığında hareketli filtreyi demden ayırarak demliğe sabitleyerek dilediğiniz çay keyfini yaşamanıza yardımcı oluyor.

Isıtıcıda su kalmadığı zaman otomatik olarak kendi kendine kapanıyor.

1700 W’luk güç kapasitesi.

Çıkarılabilir ve yıkanabilir çay filtresi.

Demlik cam, ısıtıcı ise plastik bir malzeme yapısına sahip.

360 derece dönme kapasitesine sahip bir tabanı var ve bu sayede kolayca iki elle de kullanılabilir.

Kireç filtresi mevcut.

İç kısmı paslanmaz çelik.

Trendyol’da Fiyatını Gör

Karaca Çay Makinesi 1501

Karaca Çay Makinesi, kısa sürede çay demlemek için kullanılabilir. Elektrikli mutfak gereçlerinin pratikliğini sevenler için çay makinelerinin de ayrı bir yeri vardır. Özellikle sabah saatlerinde kahvaltı hazırlarken elektrikli çay makineleri ile zamandan tasarruf sağlanabilir.

Kapasitesinin yüksekliği ve paslanmaz çelik filtresi kullanıcı yorumları tarafından oldukça beğenilen özellikler.

Karaca Çaycı ile oldukça kısa sürede kolayca çay demlemek mümkün. Su ısıtıcısı ayriyeten kettle olarak da kullanılabilir.

Su ve çayı kolayca sıcak tutabilir ve bu sayede enerji tasarrufu yapar.

Isıtıcı bölmesinde bir su seviye belirteci bulunur.

Isıtıcısı 1.7 ve demliği ise 0.9 litrelik bir kapasiteye sahiptir.

Isıtıcıda su kalmadığında kendiliğinden kapanır.

Çay filtresi tamamen paslanmaz çelik malzeme.

Su ve kireç filtresi gibi araçları mevcut.

Trendyol’da Fiyatını Gör

Fakir Çay Makinesi: Chaizen

Tiryakilere ve çay içme keyfine düşkün olanlar için özel olarak tasarlanan Fakir Chaizen Çay Makinesi Rosıe modeli, en lezzetli çayları hızlı ve pratik şekilde demleme imkânı sunar. Ev, yazlık, ofis ve iş yeri gibi elektriğin bulunduğu her mekânda yerleşim dekorunuzu tamamlayan Fakir Çay Makinesi oldukça şık bir üründür. Modern teknoloji kullanılarak üretilen yüksek performanslı çaycı modeli, geniş ailelere ve kalabalık misafirlere yapacağınız çay sunumunu eksiksiz olarak karşılamanızı sağlar.

Tamamen paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış olması kullanıcıları memnun ediyor.

Demlik kapasitesi 1 litre ve ısıtıcısı ise 2 litrelik kapasiteye sahip.

1800 W’luk güç kapasitesi.

Su seviyesini gösteren bir belirteç mevcut.

Paslanmaz çelik iç yapı.

Kireç filtresi bulunuyor.

Suyu bittiği anda kendi kendine kapanıyor.

Aşırı ısındığı anda devreye giren güvenlik sistemi.

Trendyol’da Fiyatını Gör

Arçelik Cam Demlikli Çay Makinesi

Kalabalık ailelerin bir numaralı çay makinesi tercihi olan Arçelik çay cam demlikli çay makinesi, en lezzetli çayları hemen demleyerek uzun süreli çay keyfi yapmanız için büyük haznesiyle ailenize hizmet ediyor. Hızlı ve büyük kapasiteli olmasının yanı sıra bu makine aynı zamanda da son derece sessiz çalışıyor.

İç kısımdaki malzemesi paslanmaz çeliktendir.

1650 W’luk güç kapasitesi.

Demlik boyutu 0.8 ve su ısıtıcısı ise 1.8 litrelik bir kapasiteye sahip.

Isıtıcının bir su seviye göstergesi mevcut.

Kordonsuz kullanma opsiyonu mevcut.

İçerisindeki malzemeler uzun süre sıcak kalabiliyor.

Kireç filtresi bulunuyor.

Trendyol’da Fiyatını Gör

Homend Royal Tea Konuşan Çay Makinesi

Çay makinenizden çocuğunuz için mama suyu hazırlamasını istediniz ya da bitki çayı içmek istediniz. Homend Royal Tea konuşan çay makineniz, işini bitirdiği zaman size haber verir. Hem de tık sesiyle ışığıyla ya da işaretlerle değil, kendi sesiyle, konuşarak.

Bu ürün, farklı ısıtıma yöntemleri ve farklı derecelerde su ısıtabiliyor olmasıyla ve bunlara ek olarak konuşarak haber veriyor olmasıyla her kesimden insan tarafından çoook seviliyor.

Bu çay makinesi deyim yerindeyse on parmağında on marifete sahip. Hem çay, hem de kahve için kullanılabilecek bir makinedir.

Makinenin bünyesinde 3 farklı su hazırlama seçeneği bulunuyor. Kahve ve çayı farklı ayarlarda ve sıcaklıklarda kolaylıkla kaynatabiliyor.

İçinde bulunan suyun iki saat ve daha fazla bir süre sıcak kalmasına olanak tanıyor.

Su hazır olduğu anda sesli ikaz sistemi ile bunu size bildiriyor.

2 litre kapasitelik bir su haznesi mevcut.

Çelik çay filtresinin yanı sıra 1.800 W’lık bir güce sahip.

Trendyol’da Fiyatını Gör

Sinbo Çay Makinası

Üründe en çok sevilen şey fiyatı, Sinbo Çay Makinesi fiyat/performans yönünden oldukça ön plana çıkıyor.

Paslanmaz çelik malzeme.

1.7 litrelik bir su ısıtıcısına ve 0.7 litrelik de bir demliğe sahip.

Emniyet sistemi ile aşırı sıcaklıkları engeller, ek olarak su kaynadığında otomatik olarak kapanır.

Kablosuz bir şekilde kullanılabilir.

Kolayca çıkarılıp yıkanabilen bir hazneye sahip.

1800 W’lık bir motor gücüne sahip.

Trendyol’da Fiyatını Gör