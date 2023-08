Üçel Özel Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören down sendromlu çocuklar, babalarıyla halı sahada rakip oldular.

10 özel çocuk, halı sahada düzenlenen maçta babalarıyla karşı karşıya geldiler. Spor yapan özel çocukların sevinçleri de yüzlerine yansıdı.

Açıklama yapan Üçel Özel Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Şükran Erten, "Özel Eğitim rehabilitasyon merkezi olarak Altınordu işbirliğiyle çocuklarımızla birlikte bir futbol takımı kurduk. Şu an çocuklarımız babalarıyla birlikte rakip olarak maç yapmaktalar. Halı saha maçı organize ettik ve çocuklarımız 1-0 şu an öndeler, yeniyorlar. Çocuklarımızın bu tür aktivitelerde ne kadar başarılı olabildiklerini ispatlamak adına yapmış olduğumuz bir etkinlik. İnşallah bunun devamı da gelir. İnegöl'de buna destek olur. Çocuklarımız çok mutlu, şu an neler yapabildiklerini herkese gösterdikleri için. Kendileri de zaten şu an şaşkınlıktan aslında biraz afalladılar ama çok mutlu ve çok güzel bir şekilde devam ediyorlar."