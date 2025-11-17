25 Mayıs'ta yapılan kongre sonrası başkanlığa getirilen Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı olmuştu.

12 asil, 6 yedek 6'sı ise denetleme kurulundan oluşan 24 kişilik ekipte anlaşmazlıklar yaşandı.

Alınan bilgiye göre mevcut başkan Oktay Garip'le ters düşen yönetim kurulu üyeleri toplu bir şekilde istifa kararı aldı.

116 muhtarın olduğu İnegöl'de 92 üyesi bulunan dernekte 24 kişiden oluşan toplam yönetim kadrosunun çoğu istifa edince olağanüstü kongreye gidilmesine karar verildi.

Kongrenin 4 Aralık'ta yapılacağı , çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Aralık'ta gerçekleştirileceği öğrenildi.

Dernek Başkanlığı için ise Akbaşlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Aslan ve Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarı Nedim Sevim'in ismi geçiyor.

Kaynak: Mehmet Sevinç