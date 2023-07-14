Son günlerde ülke genelinde yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı artan orman yangınları riskine karşı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tüm ekiplerini, “Kırmızı Alarm” kodunda 7 gün 24 saat teyakkuz durumuna geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü son dönemde personel, araç ve ekipman alımlarıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarıyla mücadele gücünü arttırdı. 463’ü yangın söndürme işçisi olmak üzere teknik personel, orman muhafaza memuru ve operatörlerden oluşan 591 personel, muhtemel orman yangınlarıyla mücadele için hazır bekliyor.

’Yeşil Vatan’dan gözlerini ayırmıyorlar

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında ayrıca 2 adet yangın söndürme uçağı, 1 adedi tam donanımlı gece görüş helikopteri olmak üzere, toplam 5 helikopter, 29 yangın ilk müdahale aracı, 61 arazöz, 1 adedi yüksek tonajlı su ikmal aracı olmak üzere 20 su ikmal aracı, 785 adet köylere verilen su tankeri, 11 adet dozer, 9 adet treylerden oluşan araç, iş makinesi ve ekipmanla 7/24 her an yangına müdahale edilecek şekilde hazır tutulan ekipler, gözünü Yeşil Vatan’dan ayırmıyor.

İHA’lar devrede

Orman yangınlarının en erken tespiti ve müdahalesi için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 40 adet orman yangın gözetleme kulesi ile ayrıca, komşu bölgelerden Balıkesir bölgesini tarayan 3 adet Bayraktar TB2 İHA’lar ile de ormanlar gece gündüz taranmakta, en ufak bir duman tespitinde bilgiler ’Yangın Yönetim Merkezi’ne aktarılarak hava ve yer gücü optimal şekilde organize ediliyor.

Orman kahramanlarına güven tam

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, bu hassas dönemde hava ve yer ekiplerinin denetimi çerçevesinde yaptığı ziyaretlerde personele önce kendi can emniyetini ve halkın can emniyetini sağladıktan sonra orman ve kırsal yangınlarla erken ve etkin bir şekilde mücadele etmelerini talimatlandırarak, Yeşil Vatan’ın korunmasında orman kahramanlarına güvendiğini ifade etti.