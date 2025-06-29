İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, 16 Kasım 2005 tarihinde Elazığ-Bingöl karayolu yakınında spor çanta içerisinde beze sarılı halde bulunan kız bebek cesediyle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, henüz ismi bile konulmadan ölüme terk edilen bebeğin faillerinin, JASAT ekiplerinden kaçamadığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"2024 yılında JASAT'ımızca özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldık. 4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl'e getirildi. Yapılan titiz çalışmalarla; D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100'ünü aydınlattı. Bingöl Valimizi, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Bingöl İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz."