Yıldırım topları tahmin de edebileceğini üzere top şeklinde görünür. Neredeyse hiçbir yıldırımın şekli gizemli değildir. Yani isimleriyle gayet uyumlu şekillere sahipler.

Yıldırım topları ilk kez 2012 yılında kamera kaydına alınabilmiştir. Hala neden ötürü meydana geldiği tam olarak çözümlenebilmiş değil. Net olan tek şey ise şu ki alışık olduğumuz düz yıldırımlardan neredeyse 1 milyar kat daha yoğun bir enerjiye sahip olduğu..

Yıldırım patlamaları neredeyse masallardaki hayali yaratıklar kadar mistiktir. Spritelar, gök gürültülü fırtınalar sırasında bulutlardan yeryüzüne akmaya başlayan ışık toplarının patlamaları şeklinde açıklanabilir. İlk kez 90’ların başında kayıtlara alınabildi, bunu yapmak pek bir zor olsa gerek zira Sprite’lar sadece 10 milisaniyelik şipşak şeklinde görünür.

Bu garip yıldırım hiç görünür ışık üretmez. Normal yıldırım elektrik akımlarını bulutlardan yere doğru nispeten yavaş elektronlardan oluşurken, karanlık yıldırım tehlikeli gama ışınları üretmek için hava parçacıkları ile çarpışan yüksek enerjiye sahip elektronlardan oluşur.

Yıldırımlar bir bütün olarak düşünüldüğünde, pozitif yıldırım bilim insanları için hala bir gizem diyebiliriz. Nasıl oluştuklarına dair öncü teorilerden biri ise; buz parçacıkları bulutlarda dolaştıkça pozitif veya negatif yükler oluşturmak için elektron kazanır veya elektron kaybı yaşar. Gördüğümüz yıldırımların büyük bir çoğunluğu negatif yüklü yıldırımlardır. Pozitif yıldırımlar ise sadece yüzde 5 ila 10’unu oluşturur.

Pozitif yıldırım çok tehlikeli bir yıldırım çeşididir, peki neden? Yağmurlardan, fırtınalardan sonra ortaya çıkarlar ve negatif yıldırımlara göre çok daha fazla enerji üretir. Negatif yıldırım 300 milyon volt ve 30.000 amper üretirken, pozitif yıldırım yaklaşık 1 milyar volt ve 300.000 amper üretebilecek güçtedir. Yani eğer fırtına dindiği an tehlikenin tamamen geçtiğini düşünüyorsanız, emin olmak için biraz daha bekleyin.