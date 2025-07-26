Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleştirilen imza törenine; T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.

"Dünyada 5’inci nesil uçak üreten 4 ülkeden birisi Türkiye"

İmza töreni sonrasında değerlendirmede bulunan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Çok önemli bir sözleşme imzaladık. Ülkemiz adına çok önemli bir sözleşme imzaladık. Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün Türk mühendislerin eserini konuşuyoruz. Türk insanının eserini konuşuyoruz. Burada unutmamamız gereken bir detay var aslında çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, vizyonerliği ve bize göstermiş olduğu hedef doğrultusunda bizim onlara yürüyebilmemiz. Bu çerçevede biliyorsunuz Kaan’ı yapabildik. Bir çok ürünlerimiz var TUSAŞ bünyesinde ama Kaan dünyada sadece bizden başka 3 ülke tarafından bizle beraber 4 ülkede üretilen 5’inci nesil uçaklardan bir tanesi. Bunu siz yapamadığınız takdirde siz başkalarına muhtaç olarak almak durumunda kalıyorsunuz. Coğrafyamızdaki durumu biliyorsunuz buradaki sıkıntılarımızı biliyorsunuz. Bu sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız vakit kendi ülkemizi savunacak bir durumda kime başvuracağız. Artık kimseye başvurmayacağız. Bunları biz HÜRKUŞ’larımız, HÜRJET’lerimiz, Atak helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız ve nihayetinde Kaan ile yapabilir duruma geldik. Dolayısıyla çok mutluyuz. Biz yaklaşık bir buçuk ay kadar önce 48 adet Kaan’ın teslimi için sözleşme imzaladık. Bu sözleşmenin de başlangıcını bugün itibariyle yapmış bulunuyoruz. Sözleşme 48 adet Kaan içeriyor. Siz eğer dünyanın lider ülkelerinden olmak istiyorsanız teknolojide en üst seviyeye oynamak gerekiyor ve savunma sanayiinde de ayakta kalmak gerekiyor. Bu seviyede bizim bütün bu platformları geliştirebiliyor olmamız aslında bunun ifadesi. Biz şimdi şu an ki kendi teknolojik kabiliyetlerimizle hemen hemen yurtdışına hiç ihtiyaç duymadan bunları yapabilir hale geldik" dedi.